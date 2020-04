«Festa dei Camici Bianchi», una giornata per ringraziare medici, infermieri e tutto il personale sanitario: ecco la proposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Gratitudine: ecco la parola che stiamo riscoprendo in questi giorni, in piena emergenza Coronavirus, quando pensiamo a medici, infermieri e personale sanitario. Se il loro lavoro, infatti, è prezioso sempre, in occasioni estreme come quella di questi giorni se ne comprende appieno il valore, proprio adesso che i protagonisti della corsia approdano sulle pagine dei giornali, sulle televisioni, tra le righe delle notizie. Proprio adesso che l’attenzione si sposta sulle capacità e sulle eccellenze della sanità italiana, seguita dalla riflessione amara sui mezzi (scarsi) e le risorse (poche) che vi sono destinate. Così, arriva da Michele Rossi (Terni Civica) la proposta di aderire all’istituzione della giornata nazionale per ringraziare e ricordare il lavoro di tutto il personale sanitario, la «Festa dei Camici Bianchi». Nei giorni scorsi, infatti, è stata indetta una raccolta firme promossa dalla Siae e dal suo presidente Mogol insieme al regista Ferzan Ozpetek, dato che «è sentimento comune ringraziare tutto il personale sanitario nazionale e ricordare coloro che si sono ammalati o hanno perso la vita in questa pandemia».Questa proposta simbolica ma importante è sostenuta da moltissimi voti noti del mondo dell’arte, del cinema, dello sport come anche da migliaia di cittadini; l’iniziativa è stata apprezzata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha informato di aver incoraggiato i vari gruppi parlamentari a tradurre in un’iniziativa legislativa questa proposta.