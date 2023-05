Fera D'Amico lotta contro un tumore, gli ex compagni della Ternana: «Ce la farai!»

Ha pubblicato un post sui social in cui rivela di essere malato di tumore e adesso trova, come reazione, il calore e l'affetto di tanti tifosi, amici ed ex compagni di squadra. Per Vincenzo D'Amico, ora, comincia la partita più importante, quella nella quale si trova ad affrontare la sua malattia. Lui, però, lo fa con serenità e con grande carattere, proprio come fa capire sui suoi canali social. D'Amico, oltre ad essere stato bandiera della Lazio, ha anche vestito per due stagioni la maglia della Ternana. Ha giocato in rossoverde in serie C2, nelle stagioni 1986-87 e 1987-88, facendo anche il capitano e segnando anche dei gol indimenticabili, come quello, in un bel gesto tecnico d'esterno da fuori area e rasoterra, segnato al Perugia allo stadio Curi nel dicembre 1986. "Vincenzì, tira la bomba!". Così, gli cantavano i tifosi ternani dalla curva quando si apprestava a battere una punizione dal limite. Oggi, gli stessi tifosi chiedono a "Vincenzino" di vincere anche questa partita, la più importante della sua vita. A tanti messaggi di auguri e di incoraggiamento che arrivano via social dai tifosi ternani, si aggiungono quelli dei suoi ex compagni di squadra di allora, di un gruppo rossoverde allenato prima da Mario Facco e poi da Corrado Viciani. Francesco Di Vincenzo gli ha già mandato un messaggio sul telefono per incoraggiarlo. Ma si è già impegnato a chiamarlo presto, per parlarci direttamente. «C'è grande dispiacere - dice Di Vincenzo - per aver avuto una notizia così. Conoscendolo, però, lui può farcela. E' uno abituato a lottare e spero che sappia uscire da questa situazione. Ne ha vissute tante, lui, nella sua vita, calcistica e non. Saprà affrontare anche questa. E' una battaglia dura, ma spero che ne venga fuori». Paolo Foti, allora giovane portiere ternano nella Ternana, si unisce ai messaggi di amici, tifosi ed ex compagni. «Gli manderò anche io un messaggio privato - dice - visto che, tra l'altro, siamo amici e ci sentiamo spesso. Gli mando un grande in bocca al lupo. Mi auguro che superi questo problema. Lui è sempre stato una persona forte, con tante motivazioni. Può trovare anche stavolta le motivazioni e la forza per superare questo problema di salute».