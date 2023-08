Fdi, si cambia: Prisco coordinatore regionale al posto di Zaffini

Giovedì 10 Agosto 2023, 21:08







PERUGIA - Emanuele Prisco è il nuovo coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Il sottosegretario all'Interno prende il posto di Franco Zaffini, che è stato nominato responsabile nazionale del Dipartimento PA ed Affari regionali del partito. «Sono legato a Franco da anni di amicizia e stima politica - le parole di Prisco nella sua pagina Facebook - e il suo aiuto sarà utile e prezioso come lo fu quando ho ricoperto questo incarico nei primi anni dell’avventura di Fratelli d’Italia. La comunità politica di Fdi in Umbria è composta da tanti appassionati militanti, amministratori e dirigenti di spiccata qualità, che saranno determinanti nella prossima delicata stagione per il centrodestra umbro».