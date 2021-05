Fabro, obiettivo "rifiuti zero". L'Amministrazione punta sulle politiche ambientali.

FABRO Raggiungere il traguardo di “Rifiuti Zero” entro il 2027. E’ l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Fabro, la cui giunta ha aderito alla strategia che punta alla riduzione drastica della produzione di rifiuti e all’attivazione di politiche ambientali spinte. Nella delibera approvata il Comune ha ratificato l’impegno a farsi da promotore nei confronti dell’Auri regionale affinché vengano messe in atto tutte le misure possibili per il raggiungimento del traguardo prefissato e si solleciti l’ultimazione del centro intercomunale di raccolta in corso di costruzione e nella cui progettazione è prevista l’incentivazione dell’auto conferimento. Fra gli obiettivi della Giunta, quello di “incentivare la sensibilizzazione dei cittadini alla riduzione, al riuso e al riciclo dei rifiuti, fissando al 2022 il passaggio alla tariffa puntuale”.

La strategia

Avviare inoltre un percorso che conduca anche ad una corretta gestione del territorio, alla riduzione dell’impronta ecologica della macchina comunale, alla mobilità sostenibile ed in generale alla incentivazione di nuovi stili di vita

Attivare ogni utile iniziativa nei confronti degli enti competenti affinché i rifiuti residui prodotti sul territorio comunale non vengano avviati ad incenerimento o avviati “tal quali” a discarica

Istituzione (da parte di Auri) di un osservatorio “Verso Rifiuti Zero” con i rappresentanti di ciascun Comune, del gestore e delle associazioni che si impegnano, da statuto, per l’attuazione “Rifiuti Zero” con il compito di monitorare in continuo il percorso ed indicando criticità e soluzioni per renderlo verificabile”.

