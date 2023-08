Domenica 27 Agosto 2023, 08:48

PERUGIA -Ruba scarpe e magliette in un negozio, ma nasconderle in una felpa non è bastato. Magari proprio il capo pesante ha insospettito i vigilantes che infatti si sono messi a correre dietro all'uomo all'interno di un centro commerciale.

Un inseguimento che non è sfuggito a un agente della polizia postale che era lì e ha chiamato subito i colleghi della questura, dopo aver aiutato gli addetti della vigilanza a trattenere il ladro. Si tratta di un cittadino di origini peruviane di 28 anni: recuperata la refurtiva – occultata all’interno di una felpa lasciata cadere durante la fuga – gli agenti hanno perquisito lui e la sua auto, dove hanno trovato un paio di forbici, 4 paia di scarpe griffate e 4 magliette.

Gli ulteriori accertamenti effettuati dal personale dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico hanno permesso di appurare che le scarpe trovate in macchina erano state sottratte da un esercizio commerciale di San Sisto alcuni giorni fa. La refurtiva è stata tutta restituita ai proprietari e il giovane denunciato per furto.