Emergenza Ucraina, l'amministrazione comunale di Foligno si mobilita. Ecco come contribuire

FOLIGNO Tre automezzi carichi di beni di prima necessità, sono già pronti per andare a Verona a depositare quanto raccolto, presso il ‘Centro Operativo aiuti per l’Ucraina’ che agisce in collaborazione con i più importanti enti del settore, su incarico dell’Ambasciata. L’amministrazione Comunale di Foligno, si è prontamente mobilitata per sostenere al meglio le necessità e le richieste del popolo ucraino, a seguito del vertice urgente convocato martedì a Palazzo Comunale tra la Giunta Comunale, il parroco della Comunità Greco Cattolica Ucraina Don Maksymiv Taras ed alcuni rappresentanti della Comunità Ucraina folignate. Nel frattempo, presso tutte le farmacie dell’Afam SpA dislocate nel territorio comunale, sarà possibile acquistare e mettere a disposizione farmaci e prodotti da medicazione, che saranno poi affidati alla Croce Rossa Italiana per provvedere direttamente alla consegna.