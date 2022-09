Emergenza siccità, Trasimeno bipartisan: l'emendamento di Briziarelli (Lega) sostenuto anche dai sindaci dem

PERUGIA - Lago bipartisan. Lo è di certo l'emendamento al decreto aiuti bis denominato "siccità e Trasimeno" di cui è primo firmatario il senatore della Lega Luca Briziarelli. La proposta prevede la nomina di un commissario straordinario per le emergenze idriche che abbia come obiettivo l'attivazione entro il 2023 di interventi specifici per mitigare il problema della siccità sul territorio e, in particolare, nei principali laghi italiani. L’emendamento è stato presentato nell’ambito della legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, numero 115 che raccoglie misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali e che sarà votato nei prossimi giorni in Senato. Bipartisan perché? Perché il provvedimento sarà illustrato lunedì pomeriggio alle 17 a Passignano e accanto a Briziarelli ci sarà il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, l'assessore regionale Enrico Melasecche, anche lui del Carroccio, ma anche il sindaco di Passignano Sandro Pasquali e a quello di Castiglione Matteo Burico (presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno), entrambi del Pd. Non solo, all'iniziativa parteciperà pure il primo cittadino di Assisi e presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti. «A riprova della comunione di intenti e del sostegno convinto alla proposta da parte di tutti i livelli istituzionali, impegnati da tempo per la risoluzione del problema della crisi idrica del Trasimeno», rimarca Briziarelli.