E' della Terrazza Farnese Belvedere la migliore pizza umbra 2020

La pizzeria "Terrazza Farnese Belvedere" di Orvieto ha ricevuto nei primi giorni di novembre il premio come "Migliore Pizzeria Umbra 2020" dalla Confederazione Nazionale Artigiani, Autonomi e Lavoratori delle cooperative italiane.

E' per le sorelle Lucia e Lidia Di Maio, giovani imprenditrici di Orvieto, "un riconoscimento importante, in un periodo come questo - spiega l'associazione di categoria - che vede anche le pizzerie sotto pressione con numerosi provvedimenti restrittivi, spesso limitativi dell'arte e della passione di tanti giovani che, con impegno e dedizione, quotidianamente, gestiscono attività commerciali in prima linea."

Lucia e Lidia Di Maio, dal luglio 2018, hanno intrapreso la loro avventura, avviando una nuova gestione della Terrazza "Farnese Belvedere" di Orvieto che si trova sulla strada stradale 71 - Umbro Casentinese poco fuori Orvieto in direzione di Viterbo e Bolsena con un panorama mozzafiato sulla rupe. La gestione familiare Di Maio si è distinta fin da subito per la qualità dei propri prodotti, qualità basata soprattutto nella selezione delle materie prime, scelta dell'impasto e rispetto delle tradizioni italiane.

