Sabato 18 Dicembre 2021, 09:23

TERNI Hanno rubato la Mercedes di un commerciante ternano e ci sono andati in giro per la città come se niente fosse. Una bravata che rischia di costare cara ai due ragazzini che, oltre che del furto dell'auto, devono rispondere anche di guida senza patente. I due studenti hanno 16 e 17 anni e ieri mattina, dopo aver infilato gli zaini con i libri e gli astucci nell'auto rubata poche ore prima, si sono messi al volante per raggiungere la scuola che frequentano. L'avrebbero parcheggiata fuori dall'istituto e poi sarebbero entrati in aula. Ieri, dopo la fine delle lezioni, i due hanno ripreso la Mercedes senza immaginare che le loro gesta sarebbero presto finite all'attenzione degli investigatori della squadra volante della questura ternana, da diverse ore sulle tracce di quell'autovettura che era stata rubata giovedì intorno alle 14 in via Federico Cesi, a pochi passi dal luogo in cui ieri i due sono stati fermati. Il blitz della polizia va in scena all'ora di pranzo, di fronte allo sguardo incuriosito delle tante persone che affollano la zona della stazione ferroviaria. Gli uomini della squadra volante, dopo aver impedito alla Mercedes di proseguire la marcia in prossimità della rotonda, bloccano gli occupanti dell'auto. Chi assiste alla scena si rende subito conto che si tratta di due ragazzi molto giovani e la presenza di due zaini all'interno dell'auto lascia pensare che si tratti dell'ennesima operazione di polizia contro lo spaccio di stupefacenti. I due ragazzini vengono caricati sull'auto e portati in questura, dove saranno trattenuti a lungo dagli investigatori, che ricostruiscono la vicenda e poco dopo riconsegnano l'auto al proprietario. Dentro non manca nulla. «Sono veramente contento e ringrazio la polizia per la grande professionalità - dice Alessandro Vico, che giovedì all'ora di pranzo ha visto sparire nel nulla la sua Mercedes ml 250. Dopo la denuncia gli agenti sono stati velocissimi, le pattuglie hanno girato per ore intorno al negozio, sinceramente non mi aspettavo tanta attenzione». Era stato Alessandro, titolare del negozio di frutta e verdura biologica e prodotti gastronomici di eccellenza di via Federico Cesi, a pubblicare sui social la foto della sua Mercedes color tortora, parcheggiata di fronte alla vetrina e sparita misteriosamente nel nulla. E a chiedere aiuto a chi l'avesse vista in giro. Contestuale la denuncia in questura. Con i poliziotti che si sono messi subito al lavoro e che, a distanza di meno di 24 ore dal furto, hanno acciuffato i due minorenni che hanno rubato l'auto e che ieri, dopo l'uscita da scuola, sfrecciavano a pochi passi dal negozio di Alessandro Vico.