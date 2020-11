Spoleto, tre chili di cocaina nascosta tra gli ulivi

SPOLETO- Gli agenti del commissariato di Spoleto, sabato pomeriggio, venivano allertati da una segnalazione di alcuni cittadini che erano insospettiti da strani e non abituali movimenti in zona Petrognano. Gli agenti, dalle segnalazioni arrivate, riuscivano a individuare l’area interessata alla segnalazione: un fondo dedicato alla coltura degli ulivi. Proprio nell' oliveto che gli agenti hanno potuto trovare tre panetti di sostanza stupefacente che l’accertamento scientifico ha indicato come cocaina. In totale tre chili di droga che è stata sequestrata.

