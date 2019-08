© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a domani di Calvi dell'Umbria ospiterà una rassegna d'eccellenza nel cinema dei cortometraggi che hanno partecipato al concorso il Globo d'Oro' dell'associazione della Stampa Estera in Italia. Le proiezioni si svolgeranno presso il teatro del Monastero delle Orsoline, alle ore 18.00 (ingresso da piazzetta dei Martiri). Dopo la premiazione a Villa Wolkonsky a Roma, i migliori corti del Globo d'oro sono presentati in prima al Calvi Festival 2019.Per la sezione Calvi Cinema, in questa edizione sono già state dedicate tre giornate (dal 6 all'8 agosto) al cinema italiano con la programmazione di tre film Il ragazzo invisibile' (regia di Gabriele Salvatores), I nostri ragazzi' e La vita possibile' (entrambi con la regia di Ivano de Matteo) a cura dell'associazione Viatores Umbro Sabini in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Adesso è la volta dei cortometraggi. Per la sezione degli Eventi Speciali, negli stessi giorni dedicati al Cinema, a Calvi dell'Umbria, gemellata con il paese di Peiting, presso i campi sportivi dalle ore 19.30, si svolgerà la Festa della Birra, una rinomata tradizione calvese. Per tre giorni si respirerà aria di Baviera e si potranno gustare birra e piatti tipici cucinati dalle Bauriennen di Peiting, ascoltando musica suonata dal vivo dalle bande in costume tradizionale.A Narni continua il festival internazionale Luci della Ribalta: questa sera la travolgente passione armonica dell'Abel Quartet delizierà le orecchie degli ascoltatori e domani, in un concerto operistico a cura del soprano Maestro Anais Lee, giovani cantanti di elevato livello artistico condurranno il pubblico in arie e romanze in volo sulle ali del canto. Questa sera ci saranno comunque altri due eventi. Alle ore 17.30 presso la Sala Misciano del Teatro Comunale Manini di Narni, una conferenza sul tenore Alvinio Misciano a cura del di lui biografo Marco Piantoni. A seguire un concerto di arie e romanze a cura del soprano M° Anais Lee. Anche quest'anno il festival registra il tutto esaurito con una presenza internazionale di giovani artisti.