Domenica 18 Settembre 2022, 09:13

Due fidanzati ternani in ospedale per le ferite da taglio e le lesioni riportate in una brutale aggressione andata in scena nelle vie della movida. E un locale, quello nel quale la coppia ha tentato di rifugiarsi per sottrarsi alla violenza, completamente distrutto dalla furia degli aggressori. Che hanno rovesciato tavoli e sedie, rotto suppellettili e bottiglie. E che sono scappati via prima che arrivassero i poliziotti della squadra volante, giunti sul posto in pochissimi minuti. Sull'episodio andato in scena nel cuore della notte tra giovedì e venerdì, maturato in un ambiente balordo, sta indagando a ritmo serrato la Mobile. Che in queste ore sta raccogliendo le testimonianze delle vittime e di chi si è trovato ad assistere alla brutale aggressione a colpi di spranga e bottiglie di vetro. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, forse utili a inchiodare gli autori dell'agguato. La certezza è che, negli ultimi sei giorni, l'escalation di violenza nel cuore del centro ha collezionato una serie di episodi che non possono non allarmare. A partire dalle immagini che mostrano una ragazza che, spintonata e fatta cadere a terra, viene presa a calci e a scarpate in testa da uno del gruppo, composto tra tre ragazze e due ragazzi, tutti nordafricani tranne uno. La lite era esplosa nella notte tra sabato e domenica, alle 3, a pochi passi dal liceo classico e accanto all'auto di uno del gruppo. Alla scena hanno assistito due ragazzi e un uomo in bicicletta ma tutti e tre, invece di dare l'allarme alle forze dell'ordine, se ne sono andati via senza intervenire. Un paio d'ore prima i carabinieri erano intervenuti dopo che un colombiano, finito al pronto soccorso con ferite da arma da taglio, ha raccontato di essere stato aggredito di fronte a un bar di viale Brin da un uomo che voleva rubare il suo smartphone. Una versione al vaglio degli investigatori dell'arma. Domenica sera, prima delle 21, ancora violenza in largo Passavanti, dove un uomo armato con una spranga di ferro ha affrontato due ragazzi che lo aspettavano per un chiarimento: «Ero all'interno del bar - racconta Fabio Nullo, titolare del bar Tacito - e ho visto le persone che erano sedute nei miei tavoli alzarsi all'improvviso. Sono uscito di corsa dal locale e mi sono trovato addosso i due che si inseguivano. Ho fatto in tempo a rientrare nel bar per non essere travolto dai tavoli e dai bicchieri che volavano in aria. Ho avuto veramente tanta paura». Sul posto la Volante ma dell'aggressore e degli altri due nessuna traccia.