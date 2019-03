© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI La titolare dell'agenzia di viaggi "le avventure di Oliver" di via del Convento è stata denunciata dai finanzieri del locale Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, per aver commesso il reato di appropriazione indebita in danno di decine di cittadini cui, nel tempo, erano stati sottratti quasi 30.000 euro. In particolare le Fiamme Gialle hanno accertato che la signora, residente in Terni, nel periodo maggio – agosto 2018, si è appropriata della somma complessiva di quasi 30.000 euro di cui aveva la disponibilità, in quanto versati all’agenzia da numerosi clienti e promessi sposi che, convinti di prenotare viaggi e crociere in paradisi esotici sognati da una vita, avevano pagato cospicue somme in acconto. Le attività di servizio, svolte su delega della locale Procura della Repubblica, anche tramite l’effettuazione di mirati accertamenti bancari e l’audizione di numerose persone informate dei fatti, hanno evidenziato purtroppo una realtà ben diversa ed hanno permesso di accertare come l’illecita condotta dell’indagata non scaturisse da un dissesto finanziario, ma da una precisa volontà di trattenere le somme versate dai clienti dell’agenzia, che non venivano poi trasferite al tour operator che aveva organizzato il viaggio. La vicenda è stata resa ancor più particolare dalla circostanza che gli ignari clienti, in molti casi, al fine di poter usufruire delle agognate vacanze, si son visti costretti ad eseguire un ulteriore "bonifico" in favore del tour operator ove risultava effettuata la prenotazione ma non anche il pagamento eseguito.