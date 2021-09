Sabato 4 Settembre 2021, 09:25

TERNI Quasi nove ternani insegnanti su dieci vaccinati con ciclo completo.In regione sono infatti oltre l'85 per cento gli insegnanti, i dirigenti e gli Ata vaccinati con ciclo completo (prima e seconda dose) al primo settembre, mentre sfiorano il 90 per cento quelli che hanno ricevuto soltanto la prima dose. Terni, rispetto al capoluogo perugino, presenta una media di vaccinati del comparto scuola residenti nella provincia inferiore solo di due punti percentuali rispetto a Perugia (86 per cento contro un 88), anche se vanta il primato delle due città con la più bassa percentuale di addetti alla scuola vaccinati con ciclo completo dell'Umbria: Giove (69 per cento) e Guardea (72 per cento).

I COMUNI VIRTUOSI

Tra le città con la più alta percentuale di personale scolastico vaccinato residente (non necessariamente assegnato alle scuole del posto, ndr) troviamo Parrano (100 per cento), San Venanzo (96), Montecastrilli e Penna in Teverina (93) e Baschi (92). Il capoluogo ternano, come detto, si attesta nella media regionale, con un 85 per cento che si avvicina molto al dato perugino (88 per cento). Nella regione, a presentare un 100 per cento di vaccinati con ciclo completo, insieme al ternano Parrano, ci sono Poggiodomo, Sant'Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Molto più rosea, chiaramente, la situazione del personale che ha ricevuto la prima dose ed è in attesa della seconda: in questo caso tutte le città dell'Umbria presentano una percentuale di vaccinati superiore al 75 per cento. E i ragazzi? A partire dal mese di agosto, proprio per agevolare la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza, massimo è stato lo sforzo delle Regioni italiane nel vaccinare ragazzi e ragazze in età scolare tramite vaccine day, prenotazioni aperte a tutti o addirittura possibilità di presentarsi senza appuntamento presso uno qualsiasi dei punti vaccinali regionali. Uno sforzo che ha portato, secondo i dati aggiornati da Regione Umbria al 30 agosto, a una percentuale di vaccinati con prima e seconda dose nella fascia 12-19 anni pari a circa un 22 per cento nelle due province di Perugia e Terni. Più alta, ovviamente la percentuale di vaccinati con prima dose che supera la metà degli assistiti residenti e arriva a sfiorare quota 58 per cento nel perugino e 52 per cento nel ternano. A presentare le percentuali più basse di vaccinati i dodicenni: solo un 4 per cento quelli che hanno completato il ciclo vaccinale su Terni e un 32 quelli che hanno iniziato con la prima dose. Numeri ancora poco confortanti se si guarda a vaccinati con due dosi anche nei tredicenni e nei quattordicenni ternani (5% di vaccinati), ma che raddoppiano con i quindicenni per arrivare a un 10 per cento di vaccinati. Salendo con l'età, crescono in modo importante anche le percentuali di immunizzati con ciclo vaccinale completo: 25 per cento nella fascia 16 anni, 33 per cento per i 17, 41 per i 18 e 57 per cento per i diciannovenni. A tutti i soggetti di età compresa tra 12 e 18 anni è stato somministrato, o verrà somministrato, vaccino a m-RNA (Pfizer o Moderna).