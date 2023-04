Dalla Polizia alla Diocesi: l'olio di Capaci, simbolo della memoria, sarà usato come olio liturgico

TERNI Il 4 aprile, a Terni, è arrivato l’olio di Capaci. In questi giorni che precedono l’inizio delle festività, la sala riunioni della Questura di Terni è stata luogo della celebrazione liturgica pasquale; per l’occasione, il Questore Failla ha consegnato ai rappresentanti delle Diocesi di Terni-Narni-Amelia e di Orvieto una bottiglietta contenente l’olio proveniente dagli ulivi del giardino della Memoria di Capaci, la località siciliana passata alla storia come simbolo del coraggio di Falcone e dei poliziotti della scorta, vittime della più nota strage mafiosa. Quest’olio, già denso del suo significato simbolico civile, diviene anche strumento religioso, poiché sarà utilizzato come olio liturgico. La celebrazione in Questura è stata anche un’occasione per ricordare tutti i caduti e defunti della Polizia di Stato, alla presenza del cappellano della Polizia stessa, del vice vicario del vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia e del vicario generale del vescovo della Diocesi di Orvieto.