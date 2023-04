Polizia a scuola per parlare di educazione stradale: tappa alla scuola di Amelia

TERNI Arriva la scuola di cittadinanza tra i banchi degli istituti scolastici della provincia di Terni; lo strumento è la campagna di educazione stradale della Polizia di Stato, che per due giorni ha permesso agli studenti di conoscere e imparare a rispettare le regole del comportamento in strada. «L’obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi sin dalla giovanissima età verso i pericoli legati alla circolazione», spiegano dalla Polizia, «La sicurezza stradale è un tema sempre attuale che richiede una diversa esposizione in relazione all’età dei bambini e dei ragazzi che si incontrano, perché il livello di comunicazione cambia, ma il messaggio rimane sempre lo stesso: incidentalità zero». Le ultime scuole coinvolte sono state a scuola primaria Chierichini e la scuola secondaria Vera di Amelia, che comprendono circa 75 bambini. Tra spiegazioni e domande, l’obiettivo è rendere i ragazzi più consapevoli, mettendo loro a disposizione anche gli strumenti fondamentali con cui possono trovarsi a avere a che fare: i cartelli stradali, le strisce pedonali, il casco per la bicicletta; un primo passo, insomma, per guadagnasi una vera e propria “patente del pedone”, o una “patente del ciclista”.