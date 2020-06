“In questo particolare momento che stiamo attraversando, l’ufficio di Pastorale Famigliare della Diocesi di Foligno insieme al punto di ascolto “Il Focolare: ascoltare per custodire” ha pensato di scendere in campo, non solo dal punto di vista materiale ma anche spirituale e umano, per aiutare tutte quelle famiglie che vivono momenti di difficoltà e di crisi. Si è così attivato uno “sportello di ascolto telefonico””. Lo ha reso noto l’ufficio per la Pastorale Famigliare della Diocesi di Foligno.

I DESTINATARI

Lo sportello di ascolto telefonico è indirizzato: “alle coppie che in questo tempo di convivenza forzata hanno avuto difficoltà relazionali”; “ai fidanzati, spesso disorientati e costretti a rimandare il giorno delle nozze”; “alle famiglie che già prima della pandemia vivevano situazioni di crisi e che in questo periodo hanno visto amplificare le loro ferite”; “a tutte quelle persone che in questo periodo vivono delle difficoltà di relazione e comunione con gli altri”.

L’APPROFONDIMENTO “Consapevoli della necessità di sostegno reciproco tra Chiesa e famiglie, in un tempo in cui tutti ci ritroviamo a vivere esperienze inedite mai affrontate, l’ufficio di Pastorale Famigliare e gli operatori dell’equipe del Punto di ascolto “il Focolare” sono pronte ad ascoltare, accogliere, rafforzare legami, portare parole di speranze nelle case. Vogliamo fare nostro quanto detto da San Paolo nella lettera agli Ebrei “nulla ci separerà dall’Amore di Cristo” per far risuonare nei cuori il messaggio di Resurrezione ed essere concretamente vicino alle famiglie accompagnandole a rileggere questo tempo come tempo opportuno in cui il Signore ci chiede di aprire il cuore e la mente alla sua grazia per costruire una realtà nuova e riprogettare il futuro delle nostre famiglie e delle nostre comunità”. A chi rivolgersi e quando: lo sportello di ascolto è aperto il lunedì , il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 20. Il numero telefonico da contattare è: 3501238210. Ogni situazione, nel rispetto della riservatezza, sarà gestita dall’Ufficio di Pastorale Famigliare e dal punto di ascolto “Il Focolare “ attraverso i propri operatori . La crisi di coppia non è mai determinata da un solo evento, in genere si tratta di una combinazione di fattori e ha come tratto distintivo il protrarsi nel tempo. Questo è stato il contenuto di un webinar che si è svolto venerdì 19 giugno promosso dall’Ufficio per la pastorale famigliare della Diocesi di Foligno, coordinato dai coniugi Giorgio Longhi e Anna Maria Melis, e dal punto di ascolto “Il Focolare”. Il dottor Gianluigi Roscini e la dottoressa Elisiana Paradisi ,coppia di coniugi e psicologi del punto di ascolto “il Focolare”, hanno aiutato a riflettere sulle dinamiche del rapporto di coppia nel momento che subentrano delle crisi. Tante iniziative, quindi, per essere vicini a quanti hanno bisogno di un confronto per analizzare e approfondire i temi legati, inq uesto caso, alla coppia, alla famiglia e a tutte le altre articolazioni attraverso le quali si declinano i rapporti tra persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA