Covid, i guariti sono il doppio dei nuovi positivi. Immunizzato quasi l'80% degli umbri

Domenica 26 Settembre 2021, 17:09

PERUGIA - Buone notizie sul fronte coronavirus. Anzitutto per quanto riguarda i numeri. Tornano meno di mille gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 991 a domenica 26 settembre in base a quanto riporta il sito della Regione, 35 in meno di sabato. Erano 1.182 lo stesso giorno della scorsa settimana. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati morti.

I nuovi casi sono stati invece 45 e 80 i guariti. I tamponi analizzati sono stati 1.600 e i test antigenici 6.112. Il tasso di positività sul totale è dello 0,58 per cento (era 0,63% sabato e 0,9% domenica 19 settembre). Sostanzialmente stabile il quadro degli ospedali, con 46 ricoverati, uno in più, due dei quali in terapia intensiva, dato stabile.

Per quanto riguarda la situazione vaccinale, alle otto di domenica 26 settembre risulta la prima dose inoculata all'86% degli umbria, mentre sono 610.758 (ovvero il 78 per cento) gli umbri immunizzati. Oltre 1,2 milioni le dosi utilizzate.