Covid: risalgono i contagi, soprattutto fra i giovani. Arrivano i tamponi gratuiti per i ragazzi

Mercoledì 4 Agosto 2021, 18:42

PERUGIA - Casi in aumento ma situazione tutto sommato sotto controllo: questa la fotografia del Covid in Umbria aggiornata al 4 agosto. In aumento i nuovi casi di positività al Covid e i ricoveri negli ospedali nelle ultime 24. Secondo i dati giornalieri della Regione i nuovi casi sono 187 (ieri 75) e gli attualmente positivi 1.772 (111 in più). I guariti sono 76 e anche nell’ultimo giorno non si registra nessuna vittima (i decessi sono fermi a 1.424 in totale dall’inizio della pandemia).

I ricoverati sono 22 (tre in più di ieri), due dei quali (dato invariato) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.566 test antigenici e 2.259 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è pari a 3,87 per cento.

Tamponi antigenici gratuiti in Umbria ai giovani che avevano aderito alla vaccinazione ma non si sono ancora potuti vaccinare: la Regione - ha ribadito oggi all’ANSA l’assessore alla Salute, Luca Coletto - è quindi in anticipo su questo aspetto, con un atto che «supporta il proseguimento dell’attività di screening della popolazione attraverso il contact tracing e che costituisce inoltre una premialità per chi ha aderito alla vaccinazione».

Questo perché l’aumento di incidenza di casi di positività al Covid è concentrato fra le persone più giovani: in particolare - ha sottolineato l’assessore - fra i 14 e i 24 anni, e i tre quarti di quelli che si infettano non sono vaccinati.

Va detto che contestualmente il 61 per cento degli umbri alla data del 4 agosto risulta aver fatto la doppia dose di vaccino e dunque è completamente immunizzato.