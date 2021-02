Università, studio per antivirali: così si può battere il Covid

PERUGIA - «Selezione di inibitori della proteasi principale di Sars-CoV-2 per farmaci antivirali contro

il Covid-19 (Protect)» è il titolo della ricerca, che intende attivare una piattaforma per lo studio di potenziali farmaci

antivirali, grazie al lavoro dei professori Alessandro Paciaroni (Dipartimento di Fisica e Geologia), Antonio Macchiarulo (Scienze Farmaceutiche), delle dottoresse Elisabetta Schiaroli (Medicina e Chirurgia, Malattie Infettive) e Lucia Comez (Istituto Officina dei Materiali/IOM - Consiglio Nazionale delle Ricerche/CNR).

«Protect ha come obiettivo contribuire alla lotta contro il Covid-19 mediante l'integrazione di competenze molto diverse ma complementari, grazie all'impegno di ricercatori dei tre Dipartimenti dell'Ateneo e il contributo del Cnr - spiega il professore Paciaroni -. Protect faciliterà l'integrazione di un network di laboratori con competenze multidisciplinari per sviluppare una piattaforma di screening degli inibitori della proteasi principale del Sars-CoV-2. Avrà un duplice obiettivo: nel breve termine, di verificare in fase preclinica l'efficacia

di farmaci antivirali noti, nel medio-lungo termine, di guidare la progettazione molecolare di nuovi inibitori specifici per

Sars-CoV-2». Si tratta, quindi - spiega l'Università - di uno studio multidisciplinare che si inquadra nella «delicata attuale situazione di emergenza sanitaria del Paese, puntando infatti ad acquisire elementi di conoscenza essenziali per formulare farmaci antivirali ad ampio spettro, adatti quindi a contrastare e contenere l'attuale e possibili future pandemie»

