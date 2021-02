PERUGIA - A scuole chiuse i numeri inevitabilmente si abbassano: risultano positivi 141 alunni, 49 tra il personale, con 20 cluster e in isolamento quasi tremila contatti stretti e 120 classi. Questi i dati forniti ieri in conferenza stampa dal direttore della Sanità della Regione Claudio Dario che ha aggiunto che un terzo di contagiati, così come delle classi in quarantena, sono riferibili alle scuole primarie. «Ed è proprio fascia di età 6-10 e 11-13 che nei giorni scorsi si è verificato un aumento dei contagi, fenomeno rilevato anche in altre regioni, in particolare la Campania». Chiaro che la chiusura che per la prima volta ha interessato le elementari trova una ragione proprio a seguito di questa tendenza. Attualmente va ricordato che stanno funzionando, insieme ai nidi, solo le scuole d’infanzia per le quali c’è un movimento di docenti e sindacati che sinergicamente chiedono la chiusura. A propositi di chiusure, la presidente Tesei ha confermato che le attuali misure raccomandate e recepite dai sindaci dei comuni a più alto contagio valgono per 15 giorni, ma non ha escluso possibili accorciamenti. Intanto giovedì e ieri mattina tutte le scuole umbre hanno partecipato al webinar organizzato da Villa Umbra per consentire alla Regione di spiegare nel dettaglio le procedure del piano “Tamponi a tempo zero” che a questo punto inizierà con la riapertura delle scuole. Il piano è finalizzato a evitare il più possibile la quarantana delle classi verificando sul posto gli eventuali contagi tra i contatti dello studente, o docente, risultato positivo. Tornando ai dati, ecco quelli forniti da Federfarma sui tamponi rapidi che da mercoledì scorso sono stati allargati anche ai più piccoli. Nelle farmacie private al 4 febbraio ne sono stati effettuati 26.328 di cui 17.193 tra la popolazione studentesca e 8.962 tra i privati con un’ulteriore quota di 173 test antigenici. La conta dei positivi dall’inizio della campagna è di 411 di cui 149 nella popolazione scolastica, 250 tra i privati, 12 tra i sierologici. Nella sola giornata di giovedì, nelle farmacie private tra la popolazione studentesca sono stati effettuati 1.863 test con 26 riscontri di positività. Nella sola Perugia i test scolastici sono stata 1.029 con 16 referti di positività. Intanto il Comune di Gubbio ha allungato la chisura fino al 15 dopo che per altre otto classi è ststa disposta la quarantena poer positività post chiusura.

