Covid, risalgono i positivi e scendono i ricoveri. Nucleo epidemiologico: «La curva si stabilizza»

PERUGIA - Un nuovo aumento del numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria nelle ultime 24 ore: sono 24.736 secondo i dati della Regione aggiornati al 27 gennaio, 269 in più rispetto a ieri, mentre sono 1.863 i nuovi

contagi accertati e 1.588 i guariti. Si registrano altre sei vittime nell'ultimo giorno, 1.611 in tutto.

In calo i ricoveri ordinari negli ospedali, 192, cinque in meno in un giorno, mentre salgono a otto, da sette, i posti occupati in terapia intensiva. Sono stati analizzati 11.305 test antigenici e 3.412 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 12,65 per cento (ieri 13,3).

E iniziano ad avere lo stesso andamento della curva epidemica anche quelle relative ai ricoveri e ai decessi. La pandemia in Umbria si sta quindi «stabilizzando, con tutti i dati e gli indicatori che vanno nella stessa direzione», così nel report settimanale Carla Bietta del Nucleo epidemiologico regionale, rimarcando «un impegno ospedaliero contenuto nonostante ancora l'alta numerosità dei casi». Bietta spiegato che a livello di ospedalizzazione l'andamento della curva dei casi «è seguita, come ci aspettavamo con circa 14 giorni di ritardo, da quella dei ricoveri».