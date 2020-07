Fontanelle acqua minerale, Vus al lavoro per la riattivazione

Fontanelle per l'acqua naturale e frizzante, Vus al lavoro per la riattivazione di 13 presidi. Le fontanelle della Valle Umbria Servizi, infatti, chiuse per l'emergenza covid-19, non sono ancora state riattivate, nonostante le sollecitazioni degli utenti. L'acqua dovrebbe tornare a scorrere dalla fine del mese di luglio

«La Valle Umbra Servizi spa - è scritto in una nota - comunica che sta lavorando per la riattivazione delle 13 fontanelle di acqua frizzante e naturale dislocate nei vari punti del territorio di competenza dell’azienda.

Sono, infatti, in corso tutte le verifiche necessarie per la riapertura (pulizia, sanificazione, cambio filtri, carico anidride carbonica, analisi etc) che dovrebbe avvenire progressivamente dalla fine del mese di luglio».

