Covid, diminuisce il numero dei positivi, un ricovero in più

Sabato 18 Settembre 2021, 17:00

PERUGIA - Prosegue in Umbria il calo degli attualmente positivi al Covid: con 68 nuovi casi nelle ultime 24

ore, nessuna vittima e 89 guariti, dai dati del bollettino della Regione Umbria i positivi risultano 1.202. Precisamente 21 in meno di venerdì e 45 in meno rispetto a giovedì.

Si registra soltanto un ricovero in più, 51. Resta stabile a sei il numero dei posti occupati nelle terapie intensive. Il dato è quello più importante per garantire la permanenza in zona bianca della regione.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 5.542 test antigenici e 1.873 tamponi molecolari. Il tasso di positività

sul totale è pari a 0,9 per cento (ieri 1,4).