PERUGIA - Fare o non fare il vaccino quando sarò commerciabile? Una domanda lanciata sui social e che ha incassato quasi trecento commenti. Tutti, o quasi, con una risposta secca. Il simil sondaggio è quello fatto, quasi per gioco, della psicologa perugina Claudia Crispolti pochi giorni fa. Una domanda diretta, senza troppe pretese, dalla risposta semplice e la cui, per la maggior parte dei casi, la risposta è no, grazie. Un sentore che, come ha rilevato l’ultimo sondaggio Ipsos che ai suoi intervistati ha chiesto “Se nel 2021 verrà messo a disposizione dei cittadini il vaccino anti-Covid, lei lo farà?”. Il 37% degli intervistati, quindi poco più di un terzo, lo farà certamente, il 42% attenderà per capirne l'efficacia, il 16% non lo farà e il 5% non sanno, non indicano una risposta certa. Una scelta, quella di dire no al vaccino anti Covid, un po’ a causa delle perplessità che il mondo scientifico ha manifestato nei confronti di una soluzione alla pandemia trovata in fretta e furia. Un po’ anche alla crescita, in questi ultimi mesi, della comunità dei “no vax”, dei “free vax” e degli “antivaccinisti” in generale. Una fetta di contrari al vaccino ad ogni costo che sarebbe cresciuta in maniera preoccupante. A dimostrarlo la la ricerca per il World Economic Forum firmata sempre da Ipsos, il 34% degli italiani dichiarava che non avrebbe fatto il vaccino (con un 17% di fortemente contrari e un 17% di abbastanza contrari). Dentro questo 34%, il 30% si diceva «contrario ai vaccini in generale».

