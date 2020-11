Galli: «A gennaio mi vaccinerò contro il Covid. Lo scandalo oggi è che non ho ricevuto il vaccino antinfluenzale»

«Crisanti è una persona di valore, uno scienziato assolutamente in grado di difendersi da sé ma ho avuto la netta sensazione, avendo avuto modo di conoscerlo in questi mesi, che si sia lasciato trascinare abbastanza da un suo carattere un po' fumantino e dal fatto che siamo seccati tutti dal fatto che Pfizer sia avara di darti ma prodiga di dichiarazioni pubbliche e questo danneggia anche l'immagine stessa del vaccino». Lo ha detto l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, a "L'aria di domenica" su La7. «Io - ha aggiunto Galli - ritengo che il vaccino funzioni bene e sia sicuro, da quello che si può capire. Funziona bene perché sono stati messi in fase 3 44mila persone, e non sono bruscolini. È un dato molto esteso. Funziona perché c'è quella verifica che si può fare. Sui grandi numeri ti rendi conto di quanti si infettano tra quelli che hanno fatto vaccino e quelli che hanno fatto il placebo».

APPROFONDIMENTI STORIE Domenica In, l'infettivologo Bassetti piange per la mamma morta.... FOCUS Covid, Capua: «Italia a un passo dalla svolta ma il vaccino non... POLITICA Coronavirus, Cirio: «Candidiamo Piemonte per gestione...

Vaccino, Cauda: «Io lo farò sicuramente, solo così ne usciremo. Rischi ridottissimi»



«Io non solo mi vaccino a gennaio ma mi auguro che possa iniziare presto una sperimentazione, una parte della fase 3 dei vaccini, presso il mio centro. Nel caso in cui il principal investigator sia in conflitto di interessi» mi propongo «di fare io da volontario».

«Per diversi di questi vaccini cominciamo ad avere delle evidenze robuste sula loro sicurezza - ha detto Galli - il discorso è che, come per tutte le sostanze attive somministrate, qualche indicazione maggiore ci verrà dalla grande diffusione degli stessi. Potrebbero comparire dei problemi ma questo vale anche per i banali farmaci di altro tipo, non ci si può bloccare di fronte a questo perché abbiamo bisogno di un vaccino rapido e sicuro».

Ultimo aggiornamento: 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA