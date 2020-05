Ast, ThyssenKrupp «in una situazione economica grave per il Covid». E la Ceo Merz velocizza la ristrutturazione

Il gruppo ThyssenKrupp avrà meno tempo disponibile per attuare un piano di ristrutturazione ad ampio raggio di quanto si pensasse in precedenza poiché la pandemia di coronavirus ha sovraccaricato significativamente una società già in difficoltà. Lo ha detto l’amministratore delegato di Thyssenkrupp, Martina Merz, in una nota al personale pubblicata oggi dai media internazionali e riportata dall'Agenzia Nova. “La difficile situazione economica di Thyssenkrupp è stata notevolmente intensificata dal coronavirus. La società si trova in una situazione grave", si legge nella missiva di Merz. Alla fine del mese scorso, il gruppo ha ottenuto circa un miliardo di euro in aiuti di Stato per gestire la situazione fino a quando non riceverà i proventi dalla cessione della sua divisione specializzata in ascensori.

Nella sua lettera, l’ad Merz ha affermato che le strategie di ristrutturazione, la riduzione dei costi e, soprattutto, le misure per aumentare le vendite che il gruppo aveva pianificato di implementare nei prossimi due o tre anni dovranno essere attuate in modo significativamente più rapido a causa della pandemia di Covid-19. Thyssenkrupp a febbraio ha accettato di vendere la sua divisione di ascensori a un consorzio guidato da Advent e Cinven per 17,2 miliardi di euro e di reinvestire 1,25 miliardi di euro dei proventi nelle attività della società. La chiusura, che Advent e Cinven hanno detto che sarebbe avvenuta entro la fine di settembre, potrebbe tenersi durante l'estate, ha detto Merz.

