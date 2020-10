«Le conseguenze della pandemia sono tornate a farsi sentire in maniera forte in questi giorni anche nel nostro territorio comunale». Lo sottolinea il sindaco Leonardo Latini che invia un messaggio e rivolge un appello a tutti i concittadini. «Insieme alle Autorità sanitarie, alla Prefettura, alla Questura e a tutte le Forze dell'ordine stiamo monitorando ora dopo ora la situazione attraverso contatti costanti e nei tavoli istituzionali già attivati. Sono stati intensificati i controlli, ci sarà una maggiore sorveglianza e non saranno tollerati comportamenti che mettano a repentaglio la salute delle persone. A stretto giro faremo il punto della situazione, nell’auspicio che prevalgano maturità e senso di responsabilità».

«Chiedo a tutti di avere fiducia nell’operato delle istituzioni che si stanno impegnando in questa fase delicata, affiancate dalla rete delle associazioni del volontariato. Rivolgo un ulteriore appello affinché tutti usino le mascherine e i dispositivi di protezione individuale, cercando di evitare gli assembramenti, specie in luoghi chiusi. Un appello particolare in questo senso lo rivolgo a giovani e giovanissimi, a tutela della loro salute e di quella dei loro familiari»".

© RIPRODUZIONE RISERVATA