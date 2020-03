Questa mattina era stato il Pd a chiedere chiarimenti sull'utilizzo dei parchi.

Ultimo aggiornamento: 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A seguito della riunione del Centro Operativo Comunale di stamattina - comunicano da Palazzo Spada - e dopo l’ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri, nel Comune di Terni è stata disposta, come misura organizzativa, la chiusura di tutti i parchi pubblici, del campo scuola Casagrande e di tutti i cimiteri comunali. La misura si è resa necessaria per dare piena ottemperanza al DPCM e per ridurre le aree soggette a sorveglianza».Il capogruppo dem Francesco Filipponi era intervenuto così: «In altre città sono stati chiusi, qui si deve fare chiarezza sul loro utilizzo o chiuderli se necessario». L'argomento, non secondario rispetto ai divieti imposti dal decreto “io resto a casa”, che non impone nello specifico la chiusura dei parchi, è stato risolto dopo la riunione del Coc.