Coronavirus, fingono emergenza per sfuggire al controllo: maxi-multa e denuncia

SPOLETO - Hanno finto un'emergenza per eludere i controlli della polizia. È quanto accaduto a Spoleto nei giorni scorsi, nell'ambito dei servizi disposti dal Questore Antonio Sbordone. Durante un posto di controllo, il personale del distaccamento di Polizia Stradale di Foligno ha notato un'auto in transito con 4 persone a bordo, che sventolavano dal finestrino un fazzoletto bianco, come per segnalare un'emergenza. L'auto si è diretta verso l'ospedale di Spoleto e gli agenti, insospettiti, l'hanno seguita e raggiunta. È stato in quel momento che si pè avuto conferma dei sospetti: si era trattato soltanto di un espediente finalizzato a eludere il controllo. Nell'auto c'era quattro persone, tutte extracomunitarie. Il conducente è risultato non in regola con il permesso di soggiorno ed è stato denunciato. Regolari, invece, le due donne e la minore che erano con lui. La polizia, però, non sussistendo un valido motivo che giustificasse la loro uscita da casa, ha sanzionato tutti per violazione del decreto Conte. A carico del conducente sono scattate anche le procedure per l'espulsione.