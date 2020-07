GUALDO CATTANEO Proseguono senza soluzione di continuità le ricerche dei 21 migranti che si sono allontanati sabato scorso, dal centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo. I 21 ricercati – sulle loro tracce ci sono le forze dell’ordine – fanno parte di un gruppo di 25 tunisini arrivati nel piccolo borgo umbro giovedì. Sabato 23 di quei 25 si sono allontanati, pare a piccoli gruppi, mentre stavano giocando tra di loro a pallone. Due sono stati individuati tra Foligno e Bevagna da un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Foligno. Le attività di ricerca, che coinvolgono le forze dell’ordine, sono coordinate dalla Questura di Perugia. Il timore principale è che alcuni dei 21 ricercati possano contattare connazionali già presenti sul territorio e finire in contesti illegali con particolare riferimento ai contesti di spaccio e reati contro la persona e il patrimonio. Sui fatti di sabato è stato svolto, domenica mattina, un tavolo tecnico in Prefettura alla presenza del prefetto Claudio Sgaraglia. E proprio su quanto emerso dal tavolo tecnico Enrico valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo ha detto a Il messaggero che: «Quanto spiegato dalla Prefettura, relativamente alla negatività al covid dei 25 stranieri arrivati sul nostro territorio, ha ridato tranquillità alla nostra comunità. In base a quanto mi è stato ufficializzato il centro di accoglienza, non appena i due soggetti rintracciati e gli altri due che non si sono invece mossi saranno ricollocati, sarà chiuso fino a nuove disposizioni. Si tratta - prosegue – di una struttura che si occupa di accoglienza programmata. In questo caso l’arrivo dei 25 tunisini non era programmato. Per il futuro mi auguro che il Ministero dell’Interno coinvolga effettivamente - conclude - la comunità locale in queste scelte». Tante le reazioni politiche scatenate dalla notizia della fuga dei 23 migranti dal centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo. L’ultima, solo in ordine temporale, è quella di Matteo Salvini, leader della Lega. «Solidarietà – scrive Salvini - ai sindaci e ai cittadini Umbri e in particolare a quelli di Gualdo Cattaneo, dopo che decine di clandestini hanno fatto perdere le proprie tracce e c’è il timore potessero essere infetti. Da Nord a Sud, si moltiplicano i casi di clandestini in fuga con alto rischio per la salute pubblica. Altro che cancellare i Decreti sicurezza. Questo governo mette in pericolo l’Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA