TERNI Ieri pomeriggio alle 17,30 a palazzo Spada c’è stato un brindisi virtuale, fatto con tutti gli scongiuri del caso: per la prima volta il numero dei guariti ha superato quello dei contagiati in città. La notizia l’ha data direttamente Federico Nannurelli, il responsabile della funzione sanità e accoglienza della popolazione, che dal 12 marzo scorso lavora ininterrottamente nel suo ufficio con i suoi collaboratori per gestire un’emergenza epocale e firmare le ordinanze di isolamento contumaciale dopo le comunicazioni che arrivano dall’Usl che segnalano le persone risultate positive dopo il tampone. E la stessa Usl ieri ha comunicala lista dei nuovi guariti che potevano essere liberati dall’isolamento contumaciale che hanno raggiunto il numero di 51 , mentre sono rimasti 50 quelli che restano positivi . Federico Nannurelli è il responsabile per il Comune del Coc, il centro operativo comunale formato per gestire l’emergenza. E’ stato lui a dover inviare l’ordinanza contumaciale alle paziente numero uno della città e così tutte quelle che hanno costretto a rimanere a casa 101 ternani, in attesa che il loro tampone diventasse negativo. Intanto, sono 49 i pazienti Covid ricoverati all’ospedale di Terni, di questi 13 sono gravi ed ospitati nel reparto di Terapia intensiva dopo essere stati intubati. La maggior parte non sono di Terni ma provengono dalla provincia o addirittura da fuori regione. Da oltre 20 giorni il numero dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva è praticamente