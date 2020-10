Coronavirus, i morti salgono a 108. Altri 26 ricoveri e 263 positivi

PERUGIA - Altri 26 ricoverati negli ospedali dell' Umbria per il Covid nell'ultimo giorno, 270 totali, 31 in

terapia intensiva (ieri erano 29), secondo i dati aggiornati della Regione. Una crescita dei ricoveri dell'undici per cento, un ritmo molto pesante in attesa che venga attuato completamente il piano legato agli ospedali Covid , Spoleto in testa. Dai 986 tamponi analizzati (un numero inferiore a quellod ei giorni scorsi) sono emersi 263 nuovi positivi, 7.558 complessivi. Registrati altri tre morti, ora 108, e 72 guariti, 2.862, che portano gli attualmente positivi a 4.588.

