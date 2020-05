Coronavirus, gli infermieri donano mascherine alla Asl1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L'ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Perugia (Opi) ha donato 2.500 mascherine Ffp2 alla Usl Umbria 1. In occasione della Giornata mondiale dell'infermiere, è stato il presidente Palmiro Riganelli a consegnare i dispositivi di protezione individuale alla responsabile del servizio farmaceutico Giovanna Garinei, al commissario straordinario Silvio Pasqui e al responsabile del servizio infermieristico Roberto Bacchetta.La donazione rientra in un progetto promosso dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioniinfermieristiche (Fnopi). «L'obiettivo di questa iniziativa - ha spiegato Riganelli - è di garantire su tutto il territorio nazionale una distribuzione capillare di dispositivi di protezione individuale, finalizzata a tutelare al massimo la salute degli operatori impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19».«Ringrazio la Fnopi e l'Opi di Perugia - ha detto il commissario Pasqui - per la sensibilità dimostrata verso la nostra azienda e i nostri professionisti. I dispositivi saranno distribuiti nelle strutture in base al bisogno in modo da garantire, come già disposto dalle linee guida aziendali, la sicurezza di tutti gli operatori»