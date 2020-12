Vaccino anti Covid-19, oggi l'Esercito consegna le dosi all'ospedale di Perugia

PERUGIA - Oggi nell'ambito dell'operazione "Eos" I'Esercito effettuerà il trasporto dall'ospedale Spallanzani di Roma all'ospedale Santa Maria della Misercordia . L'arrivo dei militari con le dosi di vaccino anti Covid-19 è previsto intonro alle 21. Un altto stock verrà consegnato domenica mattina al magazzino farnaceutico della Asl in via Migliorati. L'Arma dei Carabinieri fornisce il servizio di scorta ai movimenti via terra. La prima distribuzione riguarderà 9.750 dosi in tutta Italia.

Ultimo aggiornamento: 09:29

