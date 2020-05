Con la droga sulle sponde del Tevere

CITTA' DI CASTELLO - Con la droga in auto lungo le sponde del Tevere. Così gli agenti del Commissariato di Cttà di Castello hanno denunciato due italiani di 27 e 24 anni. Nell'auto i poliziotti hanno trovato 26 confezioni di marijuana e hanno sequestaro anche 200 euro che aveva in tsaca il passeggero. In casa dei due è stata trovata altra droga. I due sono stati denunciati con l'accusa di detenzione a fini di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA