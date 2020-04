Coronavirus, l'offerta culturale on-line del Comune di Perugia per Pasquetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La cultura non si ferma per l'emergenza coronavirus il Comune di Perugia offre incontri on line al mattino e al pomeriggio del giorno di Pasquetta. Così lunedì 13 aprile nell'ambito nell'iniziativa "Uno scrittore a Palazzo della Penna" Lo scrittore Maurizio De Giovanni presenterà (ore 11,30 in streaming) il suo ultimo libro "Una lettera per Sara". L'Iniziativa è a cura dell'Associazione Culturale Clizia in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Perugia.Alle 16, invece, sempre in streaming, tocca a "Il Flauto a Tamburo". Nella stupenda cornice della Torre del Cassero, sede principale del nascituro Museo degli strumenti musicali antichi, il maestro Daniele Bernardini presenterà un excursus tra immagini di iconografia musicale, sonorità e timbriche tardo medievale e citazioni letterarie.Iniziativa a cura del Museo degli strumenti musicali antichi in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Perugia.Ecco i canali per seguire lo streaming ci si può collegare a uno dei canali social di facebook nelle pagine: Museo civico di Palazzo della Penna o Cultura Comune di Perugia o Bio Art Cafè - Palazzo della Penna.