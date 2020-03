© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Coronavirus è un nemico subdolo che colpisce soprattutto le famiglie. Contagi lampo, che passano velocemente da un congiunto all'altro ed a rimetterci sono soprattutto i più anziani che vengono infettati inconsapevolmente dai loro cari. Raramente il virus attacca i giovani, ma può accadere. Ieri pomeriggio hanno dato infatti esito positivo i tamponi eseguiti dall'Asl ad un imprenditore ternano quarantottenne ed alla sua figlioletta di appena 12 anni. Da qualche giorno avevano sintomi influenzali accompagnati da una tosse secca ed il sospetto è ora diventato certezza. Tamponi che saranno fatti anche alla moglie ed all'altro figlio, che hanno nel frattempo gli stessi sintomi e che sono stati messi per ora in isolamento fiduciario. Così per una quarantenne di San Gemini che è risultato positivo, ora entrambi gli anziani genitori sono stati trasportati al Santa Maria in condizioni critiche dopo essere anche loro contagiati probabilmente dal Covid-19. Ma gli esempi sono tantissimi ed evitare il contagio in ambito familiare è davvero difficile. Così a Narni con sei casi nella stessa famiglia o ad Amelia con tre. Numeri che si sommano e che hanno portato nella provincia di Terni complessivamente 155 casi ed a Terni a sono diventati 71 con un balzo di sei persone rispetto alla giornata precedente. Con un altro dato fornito dalla Regione, tra tutte le persone positive al Covid-19 fino ad oggi c'è stata solo una guarigione con il tampone che per due volte ha dato esito negativo. Si tratta di un cinquantenne di San Gemini. Purtroppo fino ad oggi sono 7 le persone decedute in tutta la provincia, sei delle quali molto anziani, mentre domenica ha perso la vita un dipendente del Santa Maria di 59, che era in dialisi da diverso tempo. I ricoverati al Santa Maria sono 39 ma di questi ben 15 si trovano al reparto di Terapia Intensiva con gravi difficoltà respiratorie. Tra questi ora C'è un ternano di 38 anni per una polmonite bilaterale, il primo tampone ha dato esito positivo ed i medici nel frattempo stanno cercando di salvargli la vita: lo hanno intubato ed indotto al coma farmacologico.Sempre con una polmonite bilaterale è ricoverato in condizioni meno critiche un uomo di 45 anni e lunedì si sono aggravate le condizioni di un cinquantanovenne di San Gemini. Lo stesso giorno è stata trasportata d'urgenza a Terni invece una giovane di 29 anni di Orvieto e ricoverata al reparto di Infettivologia, dove è tenuta sotto stretto controllo. Presenta problemi respiratori con febbre elevata.Si attende oggi l'esito del tampone effettuato al primo paziente colpito da Coronavirus nella provincia di Terni, si tratta del giovane di 33 anni di Montecastrilli che ha avuto i primi sintomi il 24 febbraio scorso dopo aver partecipato ad un corso a Roma insieme d un collera che proveniva dalla Lombardia, malgrado stia bene da settimane il tampone ha continuato adì dare esito positivo.© RIPRODUZIONE RISERVATA