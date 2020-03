Terzo caso positivo nel comune di Arrone. Lo annuncia il sindaco, Fabio Di Gioa.

«Ci tengo a precisare che questo è il terzo caso presente nel nostro comune al quale corrisponde una terza ordinanza da parte mia che ho notificato alle ore 11:01 dopo che alle ore 10:29 è arrivata una nota per posta certificata da parte dell'Usl», specifica il sindaco, aggiungendo che «il caso non è collegato ai due precedenti ma analogamente ad essi è stato contratto fuori Regione con ogni probabilità nella fase immediatamente precedente le restrizioni imposte. Negli ultimi giorni mentre era in isolamento nella sua abitazione ha iniziato ad avere uno stato febbrile. Tutti i suoi familiari dal momento della comparsa dei sintomi sono in quarantena.

Il nostro obiettivo come è stato per il primo caso è quello di circoscrivere la casistica alla persona colpita dal virus, assistere come istituzione se presenti altri membri della famiglia che sono le persone a più alto rischio di contagio».

Di Gioia fa anche un appello ai suoi concittadini: «Non chiedetemi chi è, non posso rispondere, rispettate la privacy e fidatevi delle procedure di contenimento che faranno sì che nessuno verrà in contatto con le persone colpite dal virus e con i suoi parenti e amici. Continuate a stare a casa».



Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA