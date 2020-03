L'isolamento funziona. La prova arriva dai numeri che stanno analizzando a Palazzo Spada in questi giorni. Collescipoli, Cesi, Valserra, i borghi ternani della Valnerina. «In queste frazioni della città non abbiamo registrato casi», spiegano da Palazzo Spada. Si tratta di realtà urbane isolate, dove di norma i contatti sono limitati, non frequenti come può essere un quartiere del centro o una borgata.

Una caratteristica, l'isolamento, che in questa fase sta tornado utile per contenere il contagio in queste zone di Terni. Al tempo stesso rappresenta anche la prova evidente che restare in casa, limitare contatti e spostamenti, è l'arma in più per combattere il virus. «Unica eccezione - spiegano da Palazzo Spada - il quartiere Polymer. Sebbene popoloso, i contagi non ci sono».

La mappa

La mappa cittadina del Covid-19 si aggiorna di continuo. Ieri per l'ennesima volta i nuovi casi di positività al Covid-19, che in totale sono arrivati a quota 67, si sono avuti tutti nello stesso quartiere. Un fenomeno che ultimamente si ripete sempre più frequentemente. Un cambio di direzione rispetto al trend iniziale dell'emergenza, con il paziente 1 di Terni, una trentenne, ancora in isolamento contumaciale dal tre marzo scorso.

«All'inizio - proseguono nell'analisi dei dati dal Comune - notavamo che i contagi avvenivano a macchia di leopardo, ora si concentrano quasi sempre negli stessi agglomerati urbani. Segno che in questa fase sono i legami familiari i vettori di trasmissione». Sanificazione delle strade e pulizia degli autobus. Il Comune di Terni prosegue sulla strada della disinfezione. Due i provvedimento che ieri il sindaco Leonardo Latini ha firmato. Il primo per ordinare la pulizia, nello specifico, di panchine, corrimano, sottopassi, oltre delle strade, come già fatto nei giorni scorsi. La seconda ordinanza è indirizzata a Bus Italia e riguarda la pulizia approfondita delle fermate dell'autobus.

Ultimo aggiornamento: 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA