Coronavirus, dal bollo auto rinviato agli aiuti per lo sport: tutte le misure della Regione

PERUGIA - L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato a maggioranza con con 12 voti favorevoli (Lega, Fdi, Fi, Tesei presidente) e 8 voti contrari (Pd, M5S, Misto, Patto civico) il disegno di legge della Giunta regionale "Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni" contenente misure per fronteggiare l’emergenza dovuta agli effetti del coronavirus.Il disegno di legge contiene alcune misure volte a fronteggiare l’attuale emergenza dovuta agli effetti del coronavirus tra cui lo slittamento del pagamento della tassa automobilistica e l’adeguamento della programmazione regionale sfruttando la flessibilità consentita dalla Commissione europea per aiutare le imprese.Il ddl prevede misure di aiuto a sostegno del contrasto della riduzione deinelle imprese a causa della crisi conseguente all’emergenza coronavirus e affida ad Arpal la realizzazione di questi interventi. Interventi a cui vengono destinati 3milioni di euro, risorse provenienti dall’avanzo vincolato. È previsto anche l’ampliamento degli strumenti introducendo ulteriore misure, come l’assistenza rimborsabile, per il sostegno dell’autoimpiego e la creazione d’impresa. Inoltre per il sostegno alle imprese viene stabilito l’utilizzo delleSi tratta di oltre 9milioni del Fesr e più di 3milioni del Psr, risorse gestite da Gepafin, già definitivamente rendicontate. C’è poi lo slittamento del pagamento del BOLLO AUTO al 30 settembre 2020 senza alcuna maggiorazione o sanzione. La Giunta, seguendo le indicazioni del Governo, aveva già posticipato i pagamenti a giugno, ma vista la situazione di crisi si è deciso per un ulteriore slittamento. È anche previsto il differimento dei versamenti ancheper il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani. Ci sono poi norme transitorie per il rinvio delle elezioni del Consiglio di amministrazione deltra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 e in ogni caso in coincidenza con le elezioni amministrative, e per la dilazione a giugno dei termini per la richiesta o il rinnovo per l’autorizzazione degli appostamenti fissi di caccia. Ci sonopoi norme affinchè sia la Regione il gestore delle aree protette in attesa della definizione della situazione delle Comunità montane e del trasferimento di personale.per finanziare gli adeguamenti degli impianti alledisposizioni igienico sanitarie conseguenti l’emergenza coronavirus per consentire la ripresa delle attività sportive nel rispetto della sicurezza e della salute. Per il 2020 sono previsti 400mila euro.colpite dalla crisi economica per garantirne la prosecuzione delle attività. Per il 2020 sono previsti 200mila euro: 100mila per interventi afavore delle associazioni sportive e 100mila per le associazioni culturali.Inoltre si sposta il pagamento deldal 30 aprile al 30 agosto. Nelle aree dei laghi regionali ci sono numerose strutture turistico ricettive titolari di concessioni di beni del Demanio che quindidevono pagare un canone di concessione.