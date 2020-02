© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il “Trionfo del carnevale” ad Avigliano Umbro. Un nuovo appuntamento con la rievocazione storica in onore della famiglia Vici, stasera, a lume di candela.Il Laboratorio del Paesaggio, con la direzione artistica di Paola Contili, vuole offrire da quest’anno un nuovo appuntamento con il Seicento Vici, “SoniOriginis”: concerto in costume barocco in chiesa, circondati dagli affreschi seicenteschi di Bartolomeo Barbiani recentemente restaurati. Un’atmosfera magica accompagnerà il suono e il canto delle Villanelle, alla presenza della famiglia Vici, dei notabili del paese e dal popolo, tutti in costume per far rivivere al pubblico un momento della storia del secolo del risveglio: il 1600. Alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Avigliano si terrà il concerto di musica barocca, con il maestro Marco Venturi al clavicembalo, Sara Montani al violino barocco e la voce di Francesca Romana Garroni.Domenica 23 febbraio saranno invece protagonisti del “Trionfo”i Rioni (Castelluzzo, Madonna delle Grazie, Pian dell’Ara e Sant’Egidio), che si sfideranno ai giochi popolari antichi per contendersi l’ambito Palio. Una manifestazione per grandi e piccini, dove dalle ore 15 un allegro e colorato corteo accompagnato dalla Banda di Avigliano Umbro, partendo dal Comune, sfilerà per le vie del paese, con le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte. Raggiunto il centro storico (in Piazza Piave e nei Giardini Piacenti) inizierà la competizione dei giochi antichi, con la partecipazione degli arcieri di Todi “Arcus Tuder”. Al termine delle cinque prove al Rione vincitore verrà consegnato il Palio “Seicento Vicis” che dovrà custodire fino al prossimo anno, quando verrà di nuovo messo in gioco.“Questi due appuntamenti - sottolinea Paola Venturi presidente del Laboratorio del Paesaggio –sono diversi come stile e sapore, ma accomunati dal desiderio di far rivivere momenti della nostra cultura e della storica competizione tra Rioni, per rafforzare il senso di appartenenza al territorio e la memoria delle nostre tradizioni”.Ultimo appuntamento martedì 25 al Teatro comunale con il “Premio Creatività Oliviero Piacenti 2020”. Una giornata organizzata con la collaborazione della Croce Rossa e delle Scuole di Avigliano Umbro per ricordare la creatività di Oliviero Piacenti e stimolare i ragazzi a pensare, produrre e amare l’arte. I ragazzi si esibiranno in Teatro con l’ interpretazione dei propri testi, poi tutti in piazza per la riffa ed il rogo di “Pippinaccio”, il diavoletto tentatore, un grande pupazzo che sarà dato alle fiamme in segno di buon augurio per un 2020 ricco di soddisfazioni e di positività.