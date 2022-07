Con "Tutti contro tutti Summer edition ‘22", Maurizio Battista fa tappa a Orvieto

Orvieto- Dopo due sold out nella sua città per festeggiare il compleanno con l’affetto del pubblico e tanti ospiti sul palco, il campione d’incassi Maurizio Battista fa il pieno di applausi e continua

senza sosta a viaggiare con uno show travolgente e sempre nuovo, il “Tutti Contro Tutti Summer Edition ‘22”, che il 24 luglio fa tappa in Piazza del Popolo a Orvieto. Un’atmosfera travolgente con i grandi successi dei Los Locos e la grande musica di Renato Zero con Daniele Si Nasce.

Cavalcando il successo delle precedenti stagioni, l'attore romano porta in scena una divertente analisi sociale sempre crudelmente ma empaticamente spietata e al tempo commossa e partecipe dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda. Senza dimenticare mai la comprensione o l’ironia che regala un sorriso e rende più leggera la vita.

È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l'unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine?

A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.

«Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma – Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri! Oddio, non proprio tutti, eh...»

Per questo spettacolo i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone e Ticketitalia. Il costo va dai 28,50€ fino a 46€.

