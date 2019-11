Scarcerato dal Riesame l'albanese Renato Bakalli arrestato a metà ottobre con l'accusa di tentato omicidio per i fatti avvenuti alla discoteca Lido Club di Ponte San Giovanni dove insieme a lui sono rimaste ferite sette persone. I giudici hanno revocato la misura cautelare in carcere disponendo per lui gli arresti domiciliari «con divieto di comunicazione in qualsiasi forma con persone diverse dai soggetti con lui conviventi e dal difensore di fiducia». Rigettato, invece, il ricorso della compagna di Bakalli, Alexandra Calaman, alla quale il giudice ha imposto l'obbligo di firma in caserma e il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6. © RIPRODUZIONE RISERVATA