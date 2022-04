“Coloriamo il mondo” con i bimbi ucraini: A Terni i laboratori gratuiti dell'associazione genitori

TERNI - Laboratori ludico-didattici, laboratori delle emozioni e lezioni per imparare la lingua italiana.

Sono le attività gratuite che l’Associazione Genitori di Terni sta offrendo ai bimbi ucraini che, in fuga dalla guerra con le loro famiglie, hanno raggiunto la città.

“Coloriamo il mondo” si inserisce nell’ambito del progetto “New Generation Community”, coordinato dal Cesvol Umbria, sede di Terni e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Le attività puntano a favorire l’inserimento scolastico dei minori e a garantire loro il sostegno emotivo.

Ai laboratori, che si svolgono il lunedì e mercoledì dalle 15 e 30 alle 17 in via De Filis, 7c, nella sede messa a disposizione dalle Acli di Terni, partecipano una ventina di bambini e bambine tra i 5 e i 13 anni.

Le attività, coordinate dagli psicologi Giulia Valentini e Francesco Lanari, vedono impegnati una quindicina di giovani volontari dell’A.Ge. Per partecipare gratuitamente ai laboratori 338 801 4801 oppure ageumbria@gmail.com.

Il progetto New generation community è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione con il sud.