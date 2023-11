Martedì 21 Novembre 2023, 08:48

FOLIGNO - La terra continua a far riaffiorare scampoli di storia importanti e spesso eccezionali. Accade a Colfiorito di Foligno dove ieri, nell’ambito di un servizio della Tgr Rai, è stato ufficializzato il rinvenimento di una necropoli riemersa nel corso dei lavori preliminari del gasdotto Snam Recanati-Foligno. L’area, una delle più prolifiche da questo punto di vista e non soltanto, non è nuova a sorprese del genere, spesso anche eccezionali. La necropoli è databile tra l’VII e il VIII secolo avanti Cristo e racconta, anche attraverso la necropoli, la vita degli Umbri-Plestini. A spiegare i dettagli è stata la dottoressa Gabriella Sabatini funzionario archeologico della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. “Si tratta – ha detto la funzionaria nel servizio Rai Umbria – di una porzione di necropoli con tombe del VII secolo avanti Cristo, la cui eccezionalità risiede nella tipologia architettonica, che consiste in circoli di pietra che delimitavano i tumuli all’interno die quali erano conservate una o più tombe con un ricchissimo corredo funerario2. La scoperta rientra nell’alveo delle attività che la Soprintendenza esegue in via preventiva prima che venga realizzata un’opera pubblica. Oltre a vasi ceramici sono stati trovati ornamenti in bronzo, avorio e ambra che ornavano il defunto e abbellivano le vesti dei defunti. E tra i rinvenimenti va menzionata la tomba, di particolare ricchezza, di una fanciulla che aveva numerosissime fibule e 4 dischi in bronzo che delimitavano la parte superiore della stola in cui era avvolta. I ritrovamenti verranno ora valorizzati anche grazie. Si pensa all’ampliamento del vincolo esistente. I reperti – le tombe sono state già scavate - verranno restaurati anche grazie alla sensibilità della committenza e cioè Snam poi si individuerà la sede espositiva più idonea e una delle possibilità potrebbe essere il Mac (museo Archeologico di Colfiorito)