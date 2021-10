Code e disagi sul raccordo per un incidente tra due tir. Auto si ribalta nel narnese

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 18:40

TERNI - Code interminabili sul raccordo Terni-Orte per un incidente che, nel primo pomeriggio, ha coinvolto due mezzi pesanti.

Il tamponamento tra due tir si è verificato dopo la galleria San Pellegrino alle 14 e 30. Nessun ferito ma disagi significativi per il traffico. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire ai vigili del fuoco di Terni di rimuovere dalla careggiata i mezzi coinvolti.

Nel pomeriggio un'altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sulla ss3 bis Tiberina per un incidente all'altezza del bivio tra Visciano e Borgheria. Un'auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Il conducente, rimasto ferito in modo non grave, è stato soccorso e trasportato in ospedale.