Terni, L'auto prende fuoco, il conducente si mette in salvo

Lunedì 23 Agosto 2021, 08:07

TERNI - Quando si è accorto che la sua auto stava prendendo fuoco ha lasciato la Mercedes e si è messo in salvo.

Ai vigili del fuoco di Terni il compito di spegnere l'incendio che, per cause in corso di accertamento, ha semidistrutto la vettura. L'intervento intorno alle venti di domenica, in via Merlino di Filippo, a San Rocco.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno gravemente danneggiato la Mercedes vecchio tipo, hanno provocato il temporaneo blocco del traffico. Ora si indaga sulle cause che hanno dato origine all'incendio della vettura.