Il questore Roberto Masssucci Terni ha sospeso la licenza di un bar nei pressi dello stadio Liberati, provvedimento conseguito all’attività della Guardia di Finanza che,- nell’ambito dell’intensificazione dei servizi delle Forze dell’Ordine, finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti ha sorpreso nel mese scorso la titolare, una ternana di 55 anni, mentre cedeva cocaina all’interno del bar. a successiva perquisizione, aveva permesso di rinvenire e sequestrare 18 involucri di cocaina, nascosti in una borsa sotto il bancone del locale, mentre nella sua abitazione, era stata trovata ulteriore sostanza stupefacente, insieme ad un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento delle dosi. Pertanto, la Guardia di Finanza aveva fatto una proposta di sospensione della licenza, alla quale erano seguiti gli accertamenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura ternana, diretta da Vincenzo Romeo. La misura, notificata questa mattina dagli operatori della Polizia di Stato ed avente effetto immediato, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo su soggetti pericolosi, privati in questo modo di un luogo abituale di aggregazione e allo stesso tempo resi consapevoli che la loro presenza in quel luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità.