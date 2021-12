Città di Castello, il calendario delle suore di clausura «dedicato a fede e speranza»

CITTA' DI CASTELLO - Per il terzo anno consecutivo le suore di clausura del Monastero di Santa Veronica Giuliani realizzano un calendario di fede e di speranza con riferimenti all'attualità. «Puntiamo ad oltre diecimila copie -spiega Lucio Ciarabelli, di Cartoedit - per accendere la speranza e sostenere il monastero e la loro missione». L'Assessore al commercio e turismo Letizia Guerri, riferendosi al calendario, parla di «momenti

di grande significato sociale».

Un altro anno di clausura, dunque, racchiuso nel calendario: ogni mese un riferimento alla Bibbia, ai testi sacri e alla realtà. La felicità delle monache clarisse Cappuccine del Monastero di Santa Veronica Giuliani (quattro secoli e più di storia) si legge negli occhi di madre Chiara, una delle otto sorelle che popolano lo storico presidio

di culto e clausura seguaci della santa nata a Mercatello sul Metauro e venerata in tutto il mondo. In via eccezionale, suor Chiara da dietro la grata di una finestra del monastero, nel cuore del Rione San Giacomo, con la mascherina, mostra orgogliosa il terzo calendario, «Laus Deo», realizzato grazie alla collaborazione di aziende

tipografiche, Cartoedit e Petruzzi.